Mina lascia la Fiorentina, va al Cagliari: già seguito in estate dai sardi. I viola lo sostituiscono con Comuzzo

Yerry Mina, l’ormai ex difensore della Fiorentina va da Claudio Ranieri al Cagliari. In sardi possono accoglierlo con 5 mesi di ritardo. Già in estate lo avevano seguito, poi l’inserimento della Fiorentina aveva cambiato le carte in tavola. Barone e Pradè non hanno intenzione di sostituire il colombiano. La soluzione è già in casa, e si chiama Comuzzo. Il centrale verrà promosso a quarta scelta per Italiano. Lo scrive La Nazione.

