Corriere dello Sport avvisa: “Terzino e centrale dal mercato? Così Mina rischia di essere tagliato dalla lista”

Per il terzino destro in pole resta Faraoni del Verona, mentre Terracciano è destinato al Milan. Per il centrale occhio a Klostermannn del Lipsia, che all’occorrenza potrebbe fare il vice Kayode. Come detto per fare spazio a un nuovo acquisto in difesa si renderebbe necessaria la cessione di un giocatore. Tolto Pierozzi- nella lista dei 25 rientra sotto la voce dei “formati nel club” – il primo a rischio taglio è Yerry Mina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

