Yerri Mina dopo l’Inter: “Siamo concentrati per la Fiorentina”. L’ex Viola primo per duelli vinti in A

L’ex difensore della Fiorentina Yerry Mina, oggi al Cagliari, ha dichiarato via social che la sua squadra è focalizzata per la prossima sfida di campionato, che per lui sarà un ritorno al passato: “Siamo già concentrati sulla prossima partita! Avanti così.”

Un dato è importante per la partita che aspetta la Fiorentina a Cagliari: Mina in questo campionato è, al momento, alla prima posizione per duelli vinti contro l’avversario diretto, con 195 vittorie. Il colombiano a Firenze non ha trovato fortuna, ma in Sardegna è diventato leader difensivo del Cagliari, imponendosi col suo fisico statuario, e una leadership ereditata dalle esperienze passate al Barcellona, in Premier e in Nazionale.