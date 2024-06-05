Mina è rinato a Cagliari, ma il suo futuro potrebbe essere in Brasile: piace al Cruzeiro

Nonostante il Cagliari possa vantare un'opzione di rinnovo per un altro anno di contratto, il futuro di Yerry Mina potrebbe essere lontano dalla Sardegna e dall'Italia. Secondo quanto riportato dal gi...

Nonostante il Cagliari possa vantare un'opzione di rinnovo per un altro anno di contratto, il futuro di Yerry Mina potrebbe essere lontano dalla Sardegna e dall'Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Luiz Henrique Campos, tra domani e giovedì ci sarà un incontro tra Alexandre Matto, amministratore delegato del Cruzeiro e Simone Rondanini, agente del difensore colombiano, con il club brasiliano fortemente interessato al 29enne per puntellare la propria difesa. Si attendono dunque sviluppi nelle prossime ore, su quello che potrebbe essere un addio pesante per il Cagliari.

PEDULLÀ: “LA FIORENTINA È FREDDA SU COLPANI PER ORA. PINAMONTI NELLA LISTA PER L’ATTACCO VIOLA”

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