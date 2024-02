Mina è inutile anche al Cagliari: è un disastro e la Lazio passeggia, finisce 1-3 e Fiorentina superata

Vittoria importante per la Lazio a Cagliari nella prima gara del sabato di Serie A, con i biancocelesti che si sono imposti per 1-3 grazie all’autogol di Deiola nel primo tempo e alle reti nella ripresa di Ciro Immobile e Felipe Anderson. A nulla è valso invece il momentaneo 1-2 di Gianluca Gaetano, che non ha evitato la sconfitta di sardi, che ci hanno comunque provato, soprattutto nel secondo tempo. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, con i biancocelesti che sono comunque riusciti a passare in vantaggio grazie a un goffo autogol di Deiola. Cross dalla sinistra di Isaksen e vero pasticcio della difesa dei sardi, con il liscio di Azzi e la doppia deviazione, prima con il piede destro e poi con il ginocchio sinistro, di Deiola. Poco altro poi fino all’intervallo, con un solo sussulto nel recupero per un colpo di testa di Lapadula respinto con i piedi da Provedel.

Nel secondo tempo i sardi sono partiti con tutto un altro piglio e hanno provato fin da subito a trovare il gol del pareggio, ma Ciro Immobile ha invece punito i rossoblù fruttando al meglio una respinta di Scuffet su tiro di Isaksen. Neanche il tempo di esultare però, che Gianluca Gaetano ha trovato subito il gol che ha immediatamente riaperto la partita, con un destro a giro sul secondo palo che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Mentre il Cagliari provava a testa bassa a tornare in parità è arrivato però il gol di Felipe Anderson, che ha chiuso definitivamente la partita, regalando tre punti alla Lazio che vede più vicino il quarto posto, in attesa delle altre gare della giornata. Lo scrive TMW

