Parisi ok, soltanto una botta. Sorride Italiano, si rivede Mina ed è in buone condizioni

Tutto sommato sono giunte buone notizie dall’organico a disposizione, che viaggia a gonfie vele verso l’appuntamento di domenica contro la Juventus. Rientrato il primo allarme per Fabiano Parisi, che ieri ha interrotto l’allenamento applicando una borsa del ghiaccio sulla caviglia: per lui soltanto una botta. L’ex Empoli va ancora verso la titolarità contro la Juventus. Restano ai box gli infortunati Dodò e Castrovilli (di lungo corso) oltre a Kayode (che punta il Bologna), mentre Mina si è finalmente rivisto in campo ed è sembrato in buona condizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

