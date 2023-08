Mina vicino alla Fiorentina, entro 48 ore la società viola può chiudere il colpo in difesa. Quarta va via?

Dopo la cessione di Igor la Fiorentina è vicina al primo colpo in difesa, si tratta di Jerry Mina, classe 1994, svincolato, nelle ultime stagioni in forza all’Everton che lo preso per 40 milioni di sterline dal Barcellona. Il difensore centrale, alto 1.97 centimetri, veloce e rapido, non ha trovato molto spazio nelle ultime due stagioni per via di alcuni infortuni. La società viola, dopo la grande accelerata di questa notte, ha praticamente in mano il calciatore con la trattativa che è avviatissima con la chiusura definitiva che potrebbe arrivare nelle prossime 48h. Italiano dunque si avvicina ad accogliere il primo rinforzo in difesa, resta da capire se il colombiano arriverà per fare il titolare o la riserva (in questo caso in bilico ci sarebbe Quarta).

