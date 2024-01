Pedullà: “Tre proposte per Mina, lui vuole giocare, la Fiorentina aspetta la cifra giusta per vendere”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina ogni martedi e venerdi dalle 14 in poi con Alfredo Pedullà per dare le ultime sul mercato viola, l’esperto di mercato ha parlato anche della situazione Mina, queste le sue parole sul difensore colombiano:

“Ci sono diverse squadre interessate a Mina e sta valutando. L’intenzione del ragazzo è quella di andare a giocare di più. La Fiorentina lo lascerebbe andare in caso di un’offerta congrua, ma non sarebbe sostituito. L’Olympiacos tra martedì e mercoledì era dato vicino, ma il ragazzo ha preso tempo per valutare offerte dalla Spagna o per tornare in Colombia, il suo paese d’origine. Lo sostituisci Mina? Da 1 a 10, ad oggi, ti direi 6 no, ma tengo sempre il 4 perché ci potrebbe essere sempre la possibilità di inserire qualche giovane da inserire. La domanda è: può venire fuori qualcosa di nuovo rispetto a Vargas? Non lo escludo. Sarebbe l’ultima operazione della Fiorentina? Dobbiamo stare attenti, sento che ci possa essere qualche altra situazione. Bisogna stare attenti e osservare le varie situazioni a centrocampo”.

LE PAROLE DI LORENZO AMORUSO