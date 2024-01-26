Amoruso: "Mi aspetto Nico titolare contro l'Inter. Parisi è il futuro della Fiorentina, Nzola mi ha deluso"

L'ex difensore e dirigente della Fiorentina Amoruso ha commentato alcuni tra i temi più caldi del momento in casa viola

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina, è intervenuto nel Pentasport di Radio Bruno, esprimendo il proprio parere su molti argomenti riguardanti la squadra viola. Queste le sue parole:

"Domenica mi aspetto una grande partita della Fiorentina, soprattutto l'approccio, che è fondamentale. L'Inter potrebbe lasciare qualcosa, soprattutto il pallino del gioco, per poi colpire in contropiede con la coppia Thuram-Lautaro. Credo che Nico debba partire titolare con Ikoné in un ipotetico 4-2-3-1, non rischierei Sottil dall'inizio visto che non ha i 90 minuti nelle gambe. In difesa schiererei la coppia Ranieri-Milenkovic, dato che Ranieri sta dando molte certezze al reparto. Italiano deve dare un segnale, la Fiorentina ha avuto abbastanza tempo per preparare il match e deve dimostrare di voler vincere.

Dal canto suo, l'Inter è fenomenale in difesa, ha dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento nonostante le assenze pesanti di Barella e Calhanoglu. Inoltre, sta vivendo un ottimo momento, ha appena vinto la Supercoppa e il morale è altissimo. Parisi avrà un cliente decisamente scomodo, Thuram, ma ho fiducia in lui: secondo me è il futuro della Fiorentina sia per qualità che per quantità, sa rendersi pericoloso in fase offensiva e sta migliorando molto in quella difensiva. Sicuramente ha affrontato un periodo difficile, ma resta uno dei più forti in Italia nel suo ruolo, mi auguro che possa avere un buon impatto già a partire dal big match di domenica.

Tra Beltran e Nzola preferisco l'argentino, ha ampi margini di miglioramento e mi piace molto. Nzola mi ha deluso, mi sembra che non si stia impegnando al massimo e che non lotti quanto dovrebbe, così come altri giocatori che hanno l'atteggiamento sbagliato in campo. A giugno prenderei un attaccante, un difensore centrale e due esterni, soprattutto se dovesse arrivare una maxi offerta per Nico Gonzalez".

L'INDIZIO SOCIAL DELLA PERMANENZA DI MINA

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