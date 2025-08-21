21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mina: “Italiano mi disse: ‘Se vai in nazionale con me non giochi’. Chi temo? Dodò, scambieremo la maglia”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Mina: “Italiano mi disse: ‘Se vai in nazionale con me non giochi’. Chi temo? Dodò, scambieremo la maglia”

Redazione

21 Agosto · 08:26

Aggiornamento: 21 Agosto 2025 · 08:26

TAG:

CagliariFiorentinaMina

Condividi:

di

“Con Kean ci ho giocato all'Everton. Forte e brava persona“

L’ex calciatore della Fiorentina, oggi al Cagliari, Yerri Mina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “C’erano Fiorentina e Cagliari su di me. Oltre ai francesi, gli arabi, la Liga. Volevo misurarmi con la Serie A. In nazionale mi sono infortunato. Lavorai per recuperare. Ma il tecnico Italiano, poi mi disse: “Se vai in nazionale con me non giochi”. Alla nazionale non rinuncio, ho fatto tre gol in tre partite al Mondiale, un dono di Dio dopo momenti difficili”.

“Approdo al Cagliari? Mi chiamò Ranieri. Mi disse che aveva bisogno di un difensore di personalità. Gli dico “Vengo subito, ma voglio giocare”. Mi ha gestito bene, per lui era fondamentale avermi al 100%. Ranieri è bravissimo. Sa come lavorare con ogni calciatore. Con Kean ci ho giocato all’Everton. Forte e brava persona. Sarà una bella partita. Ma temo Dodò, scambieremo la maglia”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio