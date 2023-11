Mina: “Meritavamo qualcosa in più col Milan, ma questo è il calcio. Oggi dobbiamo riscattarci”

Il difensore della Fiorentina Yerry Mina ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match di Conference League contro il Genk, tornando a parlare della sconfitta a San Siro contro il Milan: “La verità è che non abbiamo il tempo di pensare. Per me dovevamo ottenere qualcosa in più, ma questo è il calcio. Dobbiamo guardare avanti e pensare a riscattarci oggi”.

Infine: “E’ una partita importante, perché stiamo crescendo e stiamo facendo un ottimo lavoro. Ora massima concentrazione per conquistare i tre punti questa sera”.