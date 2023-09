Mina infortunato, lungo stop? Nazione: “La Fiorentina potrebbe pescare tra i calciatori svincolati”

L’infortunio di Mina potrebbe aprire il mercato degli svincolati. Il primo nome della lista è quello di Almamy Touré, centrale svincolato dal Francoforte, classe ‘96 maliano, ma col passaporto francese. Lo scorso anno 7 presenze in Bundesliga. Non granché, ma il convento passa questo. Come passa il macedone Velkovski, fra i pionieri lo scorso anno ad andare in Arabia Saudita (Al-Ettifaq) salvo poi ritrovarsi svincolato. La lista prosegue con il marocchino Feddal, vecchia conoscenza di club italiani. Ha militato nel Siena, nel Parma e nel Palermo prima di trasferirsi in Spagna. Buona carriera con alcune vette toccate con le maglie del Betis Siviglia e poi dello Sporting Lisbona. Mancino, 33 anni, sarebbe una toppa. Fra i grandi decaduti c’è Phil Jones, ex Manchester United. Lui sì, il passato ce l’ha importante anche con la nazionale inglese, ma a soli 31 anni si è ritrovato svincolato. Passato che non manca anche ad un altro ex giocatore del nostro campionato come Mustafi, transitato dalla Sampdoria prima di spiccare il volo: Valencia, Arsenal, Schalke 04 e nazionale tedesca. Infine Papastathopoulos. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MINA E IKONÈ FUORI PER UN PÒ, NZOLA DAVANTI A BELTRAN. MAXIME NON GIOCHERÀ MEZZ’ALA: PLAY O MEDIANO