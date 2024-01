Mina può dire alla Fiorentina? Dodò non ci sta: “Non lo lascerò andare, è troppo forte per farlo partire”

Dopo l’anticipazione di TMW su Yerry Mina, sul quale c’è l’interesse di Porto e Olympiacos, Dodo, terzino destro della Fiorentina, ha commentato su Instagram il post di una pagina di tifosi viola che chiedeva se gli utenti, potessero scegliere, farebbero partire o meno il centrale colombiano. Il parere del brasiliano è piuttosto chiaro: “Fratello mio, non lo lascerò andare. È troppo forte per noi per lasciarlo andare”.

Il club lusitano aveva in Caglar Soyuncu la sua prima scelta, ma la decisione del difensore turco dell’Atletico Madrid di tornare in patria e accettare l’offerta del Fenerbahce ha spinto la società portoghese a sondare altre piste. E tra queste c’è anche Yerry Mina, difensore della Fiorentina che in questo momento è una delle prime scelte.

Oltre al Porto, però, negli ultimi giorni s’è fatto avanti con insistenza anche con l’Olympiacos. Il club ellenico è alla ricerca di un centrale e Mina è profilo che piace e non poco all’allenatore Carlos Carvalhal. Entrambi i club sono ora chiamati a trovare un accordo con la Fiorentina (che non lo libera gratis). Soprattutto, dovranno trovare una intesa col giocatore che chiede garanzie sulla sua titolarità visto che fino a questo momento ha giocato meno di 200 minuti suddivisi in sette presenze. Lo riporta TMW

