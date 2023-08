Mina svolgerà le visite mediche domani a Roma, poi l’arrivo a Firenze per la firma sul contratto

È fatta per il passaggio del difensore colombiano Yerry Mina alla Fiorentina. Il giocatore ha trovato l’intesa totale con la società gigliata: pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento di determinate condizioni e numero di presenze. Secondo quando raccolto da Tuttomercatoweb.com, domani a Roma andranno in scena le visite mediche di Mina con la società viola. L’intermediario dell’affare, Alessandro Lucci, insieme agli agenti del calciatore ha definito gli ultimi dettagli. Dopo l’addio di Igor direzione Brighton, la Fiorentina ha un nuovo difensore centrale, domani le visite. Lo scrive TMW