TMW, Mina può dire addio alla Fiorentina. Lo vuole il Porto ma su di lui c’è anche l’Olympiacos

Pochi mesi dopo il suo approdo in Italia, Yerry Mina è già pronto a fare le valigie per approdare in un altro campionato. Poco utilizzato da Vincenzo Italiano e legato alla società viola da un contratto in scadenza a giugno, il centrale colombiano nell’anno della Copa America vuole un club in grado di garantirgli spazio e per questo motivo sta valutando le soluzioni migliori per la seconda parte di stagione.

Confermata la pista Porto. Il club lusitano aveva in Caglar Soyuncu la sua prima scelta, ma la decisione del difensore turco dell’Atletico Madrid di tornare in patria e accettare l’offerta del Fenerbahce ha spinto la società portoghese a sondare altre piste. E tra queste c’è anche il difensore della Fiorentina che in questo momento è una delle prime scelte.

Oltre al Porto, però, negli ultimi giorni s’è fatto avanti con insistenza anche con l’Olympiacos. Il club ellenico è alla ricerca di un centrale e Mina è profilo che piace e non poco all’allenatore Carlos Carvalhal. Entrambi i club sono ora chiamati a trovare un accordo con la Fiorentina (che non lo libera gratis). Soprattutto, dovranno trovare una intesa col giocatore che chiede garanzie sulla sua titolarità visto che fino a questo momento ha giocato meno di 200 minuti suddivisi in sette presenze. Lo riporta TMW