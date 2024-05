Ranieri: “Inconcepibile che non si giochi tutti allo stesso orario. Mina sta bene, ma va preservato”

Claudio Ranieri ha parlato in vista di Sassuolo-Cagliari, partita valevole per la 37esima giornata di campionato, in merito della non contemporaneità tra le partite in cui sono coinvolte le squadre che ancora stanno lottando per la salvezza: “E’ sbagliato, non è corretto. Non è concepibile che si giochi sapendo già il risultato delle altre avversarie”.

Il tecnico italiano ha anche rivolto un messaggio ai tifosi della squadra rossoblù: “I tifosi ci hanno chiesto di lottare. Il mio messaggio è passato. Noi andiamo a fare sempre la migliore prestazione possibile. Loro devono essere orgogliosi di noi”.

L’ultimo match dei sardi sarà alla Unipol Domus contro la Fiorentina, ed a proposito di un ex viola (Yerry Mina), Claudio Ranieri ha parlato così: “Mina? Gli ho detto che sembra la batteria dei cellulari, sta bene ma è meglio preservarlo”.

LA REPUBBLICA: “7MILA BIGLIETTI VENDUTI AI TIFSI VIOLA PER ATENE”