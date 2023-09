La Nazione: “Più fiducia a Quarta e speranza in Dalle Mura e Comuzzo, così si dimentica Mina”

Yerry Mina sarà fuori per circa un mese dopo l’infortunio rimediato durante la sfida tra Cile e Colombia. E, intanto, in casa Fiorentina si lavora già sulle alternative. In primis avrà più spazio Martinez Quarta, lui che aveva già le valige pronte direzione Siviglia, sponda Betis. Sarà il primo a dover dare fiato a Milenkovic e Ranieri. Poi ci sono Dalle Mura e Comuzzo, il primo dovrebbe essere in vantaggio per fare il quarto centrale. Mancino, tre anni più ‘anziano’ del compagno. Entrambi però potranno dare una mano, in attesa del rientro del colombiano e del mercato di gennaio. Lo riporta La Nazione.

