Corriere Fiorentino, il Viola Park apre finalmente ai tifosi: finché non ci sarà la tranvia limite di 1.500 persone sugli spalti 

Il Viola Park aprirà presto le porte ai tifosi. Ieri infatti si è riunita la Commissione comunale per il pubblico spettacolo che, alla presenza dei tecnici della Fiorentina, ha verificato la correttezza delle integrazioni richieste per ottenere l’agibilità e il conseguente accesso del pubblico.

Il 28 settembre — la data è stata proposta dalla Fiorentina e concordata con la Commissione per consentire di ultimare gli interventi richiesti — è fissato il sopralluogo per verificare la corrispondenza delle documentazioni prodotte e, se l’esito sarà positivo, il club otterrà l’agibilità per il centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Si attende, prima della conclusione dell’iter per l’agibilità, la chiusura del procedimento di sanatoria del Genio Civile e i risultati dei collaudi delle opere di urbanizzazione effettuati dai tecnici viola. «Siamo ai dettagli finali — ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini — il cronoprogramma è rispettato, ora spetta a progettisti e agli altri enti concludere i propri impegni. L’inaugurazione avverrà nel mese di ottobre in una data che sarà scelta dalla Fiorentina».

Uno dei motivi che hanno procrastinato l’apertura ai tifosi riguarda la capacità di uno dei due mini-stadi, quello più capiente. La Fiorentina ha ottenuto il via libera a costruire uno stadio da 3mila posti (variante al piano strutturale approvata a fine 2020), ma a determinare i ritardi è stata la richiesta di ottenere l’agibilità per tale capienza, quando le norme tecniche attuative, finché non sarà in esercizio la linea della tramvia T3 e a prescindere dai parcheggi, limitano il pubblico effettivamente ospitabile sugli spalti a 1.500. Per impianti con capacità oltre i 2 mila spettatori l’agibilità prevede una serie di prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza.

A tal fine, lo scorso 14 luglio, la Fiorentina (coi Comuni di Bagno a Ripoli, Firenze e la proprietà dell’area in oggetto) ha firmato un accordo per realizzare, attraverso i terreni dove sorgerà il parcheggio scambiatore della tramvia, un varco pedonale che consenta l’ingresso e l’uscita dal mini-stadio: un percorso protetto di 170 metri, che da via Pian di Ripoli conduce dentro il Viola Park in prossimità dell’impianto più capiente.

Per eventi aperti a 3 mila spettatori, viste le prescrizioni in essere dal 2020 che stabiliscono il limite di pubblico a 1.500, finché non sarà in esercizio la tramvia, la Fiorentina — adottando tutte le contromisure del caso per limitare gli effetti negativi sulla circolazione e l’ambiente — dovrà presentare di volta in volta richiesta di deroga al Comune di Bagno a Ripoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

