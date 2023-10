Bucchioni rivela: “Non credo che la Fiorentina deciderà di tenere Mina, non so se ci scommettono”

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione alla Fiorentina di Mina, il calciatore colombiano classe 1994 si è fatto male a settembre quando è stato chiamato in nazionale. Queste le parole di Bucchioni a Radio Bruno:

“Con Mina hai preso un giocatore che deve ancora compiere 30 anni, quindi non si può dire sia vecchio, è relativamente giovane (classe 94 ndr). Ha avuto delle problematiche fisiche probabilmente curate male, è un giocatore che era importante, nel mondiale del 2018 ha fatto 3 gol, con delle caratteristiche che nella difesa della Fiorentina non ci sono, grande fisicità, alto più di 1,90, mi hanno detto di muscoli mai visti, come quelli dei bronzi di Riace. Italiano ci stava investendo molto, lo stava riportando ad un livello di prestazione fisica accettabile. Ha fatto una partita con la Colombia e poi c’è stata questa esagerazione, andava ancora recuperato. Non so se la Fiorentina ci scommetterà ancora, lo devi recuperare nei modi giusti, senza forzare, quello stavano facendo. Ora non credo che decideranno di tenerlo”

