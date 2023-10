La Gazzetta incorona Bonaventura: “La sua sfortuna è stata giocare nel Milan. Ha qualcosa di Capello”

Momento d’oro per Jack Bonaventura, gol a raffica con la maglia della Fiorentina e convocazione in nazionale. L’articolo de la Gazzetta dello Sport sul numero 5 viola:

“34 anni non è tardi per nulla. Giacomo “Jack” Bonaventura e la sua seconda vita nella Fiorentina di Italiano, come incursore. Al Maradona ha segnato il gol del 2-1, la rete che ha stordito il Napoli. Bonaventura ha avuto la sfortuna di giocare al Milan negli anni della transizione da Berlusconi al cinese misterioso fino a Elliott. Nel 2020 è stato lasciato libero, forse frettolosamente, e ha scelto la Fiorentina. Spalletti l’ha richiamato in Nazionale e chissà che tra 7 giorni a Wembley contro l’Inghilterra non replichi il gol di Fabio Capello nel 1973. Perché Bonaventura ha qualcosa del Capello giocatore.”

