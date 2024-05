L’Olympiakos è “l’ammazzagrandi” della Conference, tanti goal segnati pur tenendo poco il pallone

La Conference League è giunta a l’ultimo e decisivo atto, quello del 29 Maggio in cui in quel di Atene si sfideranno Fiorentina e Olympiakos. I Greci arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato l’Aston Villa strafavorita della competizione, che però è arrivata a questo finale di stagione con qualche infortunio di troppo. La squadra del Pireo ha iniziato il cammino europeo in Europa League, e dopo essere arrivata 3 nel girone alle spalle di West Ham e Friburgo è scesa in Conference League, agli spareggi pesca il Ferencravos che era arrivato secondo proprio nel girone della Fiorentina, passa con un secco 2-0 e pesca il Maccabi Tel Aviv. Contro gli Israeliani le cose partono male perdendo 4-1 in casa ma riuscendo a ribaltare tutto in campo neutro, poi il passaggio del turno ai rigori contro il Fenerbache e infine la semifinale contro i villains. In Conference L’Olympiakos ha segnato 18 goal in 8 partite e ne ha subiti 10, dimostrandosi una squadra in grado di segnare molte reti pur tenendo poco il pallone, 45% la percentuale media del possesso palla, mentre nel campionato Greco è quarto con 74 goal fatti e 32 subiti. Secondo Transfermarkt il valore della rosa è di 109 milioni e i giocatori più forti sono senza dubbio Daniel Podence ed El Kaaby vero è proprio mattatore della semifinale e capocannoniere della Conference con 10 goal. Sarà una finale tutta da vivere sperando che l’esito di Atene sia diverso da quello di Praga

I BIGLIETTI PER LA FINALE