Italiano: "Finale di Atene? Loro avevano la tavola apparecchiata all'80%..."
Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 11:38
Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, ha anche parlato delle tre finali perse al Corriere dello Sport: "Delle tre finali, quella che fa più male è l’ultima, con l’Olympiacos. Avversario greco con la finale in Grecia, ha avuto la tavola apparecchiata all’80%... Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert".
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