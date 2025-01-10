Italiano: "Finale di Atene? Loro avevano la tavola apparecchiata all'80%..."

Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, ha anche parlato delle tre finali perse al Corriere dello Sport: "Delle tre finali, quella che fa più male è l’ultima, con l’Olympiacos. Avversario greco con la finale in Grecia, ha avuto la tavola apparecchiata all’80%... Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert".

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-mi-ha-fatto-male-non-lho-risentito-non-ho-mancato-di-rispetto-a-nessuno/284107/