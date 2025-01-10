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Italiano: "Finale di Atene? Loro avevano la tavola apparecchiata all'80%..."

Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 11:38
Italiano: "Finale di Atene? Loro avevano la tavola apparecchiata all'80%..." -
Rassegna Stampa
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Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, ha anche parlato delle tre finali perse al Corriere dello Sport: "Delle tre finali, quella che fa più male è l’ultima, con l’Olympiacos. Avversario greco con la finale in Grecia, ha avuto la tavola apparecchiata all’80%... Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert".

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-mi-ha-fatto-male-non-lho-risentito-non-ho-mancato-di-rispetto-a-nessuno/284107/

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