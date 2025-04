Dalla Grecia: “La Fiorentina punta la nuova stella greca, offerti 30 milioni per Kostoulas”

La Fiorentina ha messo nel mirino Babis Kostoulas, uno dei più promettenti talenti del calcio greco. L’attaccante diciottenne dell’Olympiacos è considerato una delle gemme della “generazione d’oro” che sta emergendo in Grecia, ma il club del Pireo resta irremovibile: Kostoulas non è in vendita.

Secondo quanto rivelato nel programma Box 2 Box di SPORT24, e confermato da fonti italiane, la società viola sarebbe disposta a mettere sul tavolo un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per assicurarsi il giovane centravanti. Una cifra che rappresenterebbe un investimento record per il club toscano. Tuttavia, l’Olympiacos ha scelto la linea dura: nessuna trattativa, nessun ascolto, nemmeno di fronte a cifre importanti.

Kostoulas, già corteggiato in passato da diversi club europei – tra cui anche proposte per Fotis Ioannidis e Konstantinos Karetsas – è oggi al centro del desiderio della Fiorentina. Nel 3-5-2 di Raffaele Palladino, il greco viene visto come il partner ideale per Moise Kean. Un’alternativa giovane, moderna e molto più dinamica rispetto all’attuale rosa offensiva.