I Bnkr44 aprono lo show pre-partita al Franchi e infiammano i tifosi della Fiorentina gridando “Forza Viola”

Nel pre-partita di Olympiacos-Fiorentina, il gruppo dei Bnkr44 si è esibito sul prato dello stadio Artemio Franchi. I ragazzi, reduci dall’apparizione a Sanremo quest’anno, sono tifosissimi viola, e hanno quindi accettato di buon grado l’invito della Fiorentina, dopo aver già fatto negli scorsi mesi visita al Viola Park. I Bnkr44 non hanno nemmeno mai nascosto la volontà di fare una canzone che possa funzionare da coro per la Curva Fiesole: nel frattempo, si sono limitati a cantare le loro canzoni più conosciute, ovvero “Ma che idea” e “Governo punk”, traccia con la quale sono andati in scena nel festival della musica italiana. I ragazzi hanno chiuso con un “Forza viola” che ha scaldato tutto il pubblico del Franchi, definendosi molto emozionati per l’opportunità data dalla società viola questa sera e molto ansiosi per la partita che, ormai, sta per iniziare.

