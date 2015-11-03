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Notizie Bnkr44 Fiorentina
I Bnkr44 aprono lo show pre-partita al Franchi e infiammano i tifosi della Fiorentina gridando "Forza Viola"
29 maggio 2024 20:35
Sul palco di Sanremo i Bnkr44 gridano: "Forza viola, un bacione alla Fiesole" prima di lasciare l'Ariston
11 febbraio 2024 02:01
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2024
Sett. 22
Sett. 6
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