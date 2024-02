Sul palco di Sanremo i Bnkr44 gridano: “Forza viola, un bacione alla Fiesole” prima di lasciare l’Ariston

Il gruppo musicale dei BNKR44 sono un gruppo toscano che hanno partecipato al Festival di Sanremo, i ragazzi sono tutti dei grandi tifosi della Fiorentina e non lo hanno nascosto dopo ogni esibizione sul palco dell’Ariston. Dopo l’ultima esibizione in finale i ragazzi, prima di lasciare il palco, hanno gridato: “Forza Viola, un bacione alla Fiesole”. Un modo semplice e diretto per mostrare il loro grande amore per la Fiorentina. Ecco il video

DIAMANTI PARLA DELLA FIORENTINA