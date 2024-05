Jovetic: “Finale con la Fiorentina? Sarà la mia partita del cuore. Se segno non esulto per rispetto”

Stevan Jovetic, attaccante dell’Olympiacos ed ex calciatore della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sarà la mia partita del cuore, ho ancora casa a Firenze (ride ndr). Sembra un film, veramente. Ho ancora tanti amici nella Fiorentina e mi scrivo con Frey, Mutu, Kuzmanovic e Seferovic. Tra l’altro ho pensato a una cosa: l’anno scorso sono andate in finale squadre dove ho giocato. Quest’anno tocca a me e ne sono davvero felice.

Siamo forti. Giocheremo in uno stadio che non sarà il nostro, ma sappiamo che ci saranno molti tifosi nostri. E questo ci aiuterà. El Kaabi è fortissimo, 35 gol dicono tutto. Purtroppo giochiamo contro la Fiorentina, ammetto che non è facile per me. Dipenderà tutto da come finirà. Se segno esulto? No, assolutamente no. Voglio troppo bene alla Fiorentina. Come forma di rispetto non lo farei”.

