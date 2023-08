Pedullà rivela: “Jovic è stato offerto a Milan e Roma ma senza successo per adesso. Pista Olympiacos”

Luka Jovic non è intoccabile a Firenze e questo lo abbiamo capito bene. Vedremo se fino a venerdì 1 settembre verrà individuata una soluzione, non c’è molto tempo. Resta la pista Olympiacos, da verificare, può emergere qualche altra opzione. Negli ultimi giorni Jovic è stato proposto a due big, per la precisione Milan e Roma, ma senza grandi riscontri almeno fino a queste ore. Lo scrive Alfredo Pedullà

SMENTITA LA VOCE DI SABIRI VICINO ALL’EMPOLI