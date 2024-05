Marianella commenterà la Fiorentina in finale di Conference League: “Sarà bellissimo per me”

Massimo Marianella, tramite i social, ha annunciato che sarà lui a commentare la finale di UEFA Conference League ad Atene, insieme a Minotti, Bagnulo e Vanessa Leonardi. Il commentatore italiano è amato dai tifosi viola, soprattutto grazie all’urlo di gioia in seguito al gol di Barak che nella scorsa stagione ha portato la Fiorentina in finale di Conference League a Praga contro il West Ham. Quest’anno la finale sarà in Grecia contro l’Olympiacos e i gigliati saranno spinti ancora una volta dalla voce di Marianella, che spesso ha accompagnato i viola in questa edizione della Conference League.

Sarà bellissimo x me accompagnare in telecronaca la @acffiorentina nella Finale di Atene col Capitano Minotti @vanessadv2001 e @GianluBagnu live su @SkySport e @TV8it — Massimo Marianella (@MassMarianella) May 19, 2024

