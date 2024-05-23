Parla Rodinei dell'Olympiakos: "La Fiorentina ha tanti argentini, io sono brasiliano. Sarà una battaglia"

Il difensore dell'Olympiakos Rodinei ha preso la parola a 6 giorni dalla partita tra la squadra turca e la Fiorentina in finale di Conference

Il difensore dell'Olympiakos, Rodinei, ha parlato nel corso del media day in vista della finale di Atene contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Io ho già giocato una finale della Copa Libertadores, una competizione molto difficile in Sudamerica che è un'altra cosa rispetro alla Conference. Per la finale dobbiamo stare tranquilli, sappiamo di non dover cambiare nulla di particolare, come ha detto il mister. Tranquilli, concentrati, con la consapevolezza di sapere cosa fare per far bene. Ogni partita è diversa dalle altre, ogni momento con questa maglia è speciale. Ora c'è una battaglia speciale, il prossimo mercoledì, e dobbiamo fare una grande partita. La Fiorentina ha molti argentini, anche noi qualcuno, io sono brasiliano, ma non importa di che nazionalità sono i giocatori, importa che ci divertiamo in campo. E' una finale, siamo undici contro undici, siano essi brasiliani, greci, italiani, inglesi o argentini"

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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