Moretto: "L'Olympiakos si inserisce con forza per Oso che piace a Fiorentina e Nottingham Forrest"

I greci si sono interessati al terzino spagnolo degli andalusi

In base a quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'Olympiacos si è inserito con decisione nella corsa per Joaquin Martinez Gauna, meglio noto come Oso. Il terzino classe 2003, attualmente in scadenza di contratto con il Siviglia, è da tempo nel mirino anche di Fiorentina e Nottingham Forest.

Il laterale spagnolo di origini argentine viene da un'annata in cui ha messo a referto 2 reti e 3 passaggi vincenti nelle 24 apparizioni collezionate con la maglia degli andalusi