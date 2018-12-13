(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente
Si è parlato molto della partecipazione del Milan in Europa League ai danni di Fiorentina ed Atalanta con i conti non in regola. Il karma ha reso oggi quanto dovuto al Milan che ha perso 3-1 a Pireo c...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 22:51
Si è parlato molto della partecipazione del Milan in Europa League ai danni di Fiorentina ed Atalanta con i conti non in regola. Il karma ha reso oggi quanto dovuto al Milan che ha perso 3-1 a Pireo con l'Olympiacos e viene così eliminato a causa di un rigore inesistente. (Al Milan bastava perdere di un solo gol)
Marcatori: Cissè, aut. Zapata, Zapata, Fortounis (rig)
Questa la lievissima trattenuta di Abate per cui è stato assegnato il rigore