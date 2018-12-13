(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente

Si è parlato molto della partecipazione del Milan in Europa League ai danni di Fiorentina ed Atalanta con i conti non in regola. Il karma ha reso oggi quanto dovuto al Milan che ha perso 3-1 a Pireo c...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2018 22:51

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