Labaro Viola

(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente

Si è parlato molto della partecipazione del Milan in Europa League ai danni di Fiorentina ed Atalanta con i conti non in regola. Il karma ha reso oggi quanto dovuto al Milan che ha perso 3-1 a Pireo c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 22:51
(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente -
News
Milan
Olympiacos
Condividi

Si è parlato molto della partecipazione del Milan in Europa League ai danni di Fiorentina ed Atalanta con i conti non in regola. Il karma ha reso oggi quanto dovuto al Milan che ha perso 3-1 a Pireo con l'Olympiacos e viene così eliminato a causa di un rigore inesistente. (Al Milan bastava perdere di un solo gol)

Marcatori: Cissè, aut. Zapata, Zapata, Fortounis (rig)

Questa la lievissima trattenuta di Abate per cui è stato assegnato il rigore

(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok