5 gol in 180 minuti contro l'Aston Villa, El Kaabi: "Battuta una grande squadra, ora giochiamo bene la finale"

Tra andata e ritorno contro l'Aston Villa, Ayoub El Kaabi ha segnato 5 gol, consentendo così alla squadra greca di qualificarsi per la finale

Ayoub El Kaabi è stato il motore dell'Olympiacos e il protagonista indiscusso delle due sfide di semifinale contro l'Aston Villa. L'attaccante marocchino ha segnato ben 5 gol (per un totale di 10 nella Conference League) e ha espresso la sua gioia ai microfoni di Cosmote TV: "Sono molto felice. È un grande momento, abbiamo superato molte difficoltà per arrivare a questo punto. Siamo stati molto concentrati in entrambe le gare; sapevamo che l'Aston Villa è una grande squadra , ma abbiamo avuto fiducia nelle nostre capacità. Ora speriamo di giocare bene in finale".

La finale della Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, in programma mercoledì 29 maggio alle ore 21:00, si svolgerà presso lo stadio Agia Sophia ad Atene.

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