Al Franchi i tifosi sono carichi: code ai cancelli dalle 18:30, i tornelli hanno aperto con 10 minuti di ritardo

Atmosfera molto calda allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I tifosi hanno iniziato a popolare l’area circostante all’impianto con largo anticipo, dimostrando tutto l’entusiasmo in vista della partita dell’anno per la squadra di Vincenzo Italiano. E così, molte persone si sono messe in coda ai tornelli fin da subito, nonostante l’apertura fosse prevista alle ore 19 (apertura poi avvenuta con un leggero ritardo, di circa 10 minuti). In foto la situazione all’esterno dello stadio alle ore 18:30.

I PRIMI CORI NELLO STADIO DI ATENE