Il Milan non ha fatto i complimenti nè all’Inter e nè all’Atalanta, ma fa tweet per l’Olympiakos per la vittoria

Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Olympiacos per 1-0, il Milan ha pubblicato un tweet sul proprio profilo ufficiale complimentandosi per la vittoria della prima coppa europea per una squadra greca. La curiosità principale è che la società rossonera non si era complimentata né per la vittoria dello scudetto dell’Inter né per la storica e importantissima vittoria dell’Atalanta in Europa League.

Tuttosport: “La Fiorentina deve andare avanti, tutti i possibili nomi”