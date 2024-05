Tuttosport: “La Fiorentina deve pensare subito al futuro. Tutte le idee: da Colpani e Pessina a Boloca e Brescianini”

La Fiorentina deve già pensare al futuro e non ha nemmeno tempo per elaborare la delusione della seconda finale di Conference League persa negli ultimi due anni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente Rocco Commisso, a meno di impegni personali, allungherà la permanenza a Firenze per fare il punto con i propri collaboratori. La questione principale riguarda l’allenatore Vincenzo Italiano, con cui il patron dovrà confrontarsi, ma tutti gli indizi portano a una separazione.

Per sostituirlo il nome più attuale è quello di Raffaele Palladino che, dopo l’esperienza di Monza, potrebbe essere pronto al salto. Con lui non è difficile immaginare che possa arrivare anche qualche rinforzo come Colpani o Pessina, soprattutto perché i viola a giugno saluteranno Arthur, Belotti, Maxime Lopez e Faraoni. Non è sicuro nemmeno il futuro di Castrovilli e Duncan, che sono in scadenza, così come quello di Bonaventura, che ha un rinnovo automatico in caso di impiego nel 70% delle gare stagionali.

Difficile capire che cosa ne sarà anche di Kouame e Martinez Quarta, molto richiesti come Nico Gonzalez e Milenkovic. Per gli acquisti le idee sono sempre le stesse: Berardi e Pinamonti lasceranno il Sassuolo e possono tornare d’attualità, Valentin Carboni è stato cercato a gennaio ed è plausibile venga fatto un nuovo tentativo. Tra le suggestioni c’è Retegui del Genoa, ma attenzione anche a Boloca del Sassuolo e a Brescianini del Frosinone.

