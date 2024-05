Gazzetta ridimensiona l’Olympiacos: “Non è un avversario titanico per la Fiorentina”

Soffia un vento nuovo e c’è un’accoppiata alternativa alle tre grandi (Milan, Inter e Juventus) questa volta nelle finali europee. Atalanta e Fiorentina sono arrivate all’atto finale senza troppi gioielli al collo, con una qualità di gioco superiore a quella dei giocatori in rosa ed un coraggio tattico che in Europa premia. Sempre secondo il giornale, l’Atalanta è di una dimensione superiore rispetto ai viola al momento, data la sua storia recente (tra i risultati ottenuti, 3 terzi posti in campionato, 1 quarto, 1 quinto, ed una semifinale di Champions non arrivata per un soffio). La Fiorentina, invece, in campionato negli ultimi anni ha galleggiato tra il settimo ed il sedicesimo posto, e deve maturare ancora la personalità e la convinzione della squadra di Gasperini.

Se non è sovrapponibile lo spessore tecnico delle due squadre, però, lo sono invece le prestazioni messe in campo nelle relative semifinali di Coppa. Il secondo tempo della Fiorentina a Bruges e quello dell’Atalanta a Bergamo sono figli della stessa furia agonistica e della stessa intensità offensiva. Non a caso anche le dichiarazioni a fine gara dei tecnici di Marsiglia e Club Brugge hanno evidenziato lo spessore delle avversarie. La rosea, infine, chiude affermando che Italiano non ha un attacco cattivo come quello di Gasp, e dovrà chiedere a Belotti, Beltran ed ai suoi uomini una notte diversa ad Atene contro l’Olympiakos, una notte spietata con tanta corsa creativa da parte di Kouame e degli esterni viola. Una notte, secondo il quotidiano, nella quale la Fiorentina avrà tutte le carte in regola per fare la storia ad Atene e battere un avversario che non è titanico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

