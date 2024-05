La stampa inglese celebra l’Olympiacos. Dal Guardian al Mirror: “Nessuna tragedia greca! vittoria storica in Conference League ai supplementari”

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca per la Fiorentina. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono stati battuti 1-0 ad Atene dell’Olympiacos nell’ultimo atto della Conference League. A decidere il match della OPAP Arena una rete siglata nel finale del secondo tempo supplementare da El Kaabi che ha spento i sogni viola. Iniziano ad arrivare le prime reazioni dall’estero specialmente dall’Inghilterra dove le principali testate hanno titolato sulla sfida che si è giocata in terra greca.

Dal Guardian al Mirror

Il sito ufficiale del The Guardian apre così il suo sito internet: “Trionfo dell’Olympiacos dopo che il colpo di testa di El Kaabi ai supplementari affonda la Fiorentina”. Il Mirror invece dedica un titolo giocando sulla nazionalità dei biancorossi: “Nessuna tragedia greca! L’Olympiacos vince l’Europa Conference League contro la Fiorentina grazie ad una spettacolare vittoria per la gioia del proprietario della Premier League”.

Le altre aperture

Il Sun invece apre il proprio portale celebrando l’attaccante dell’Olympiakos. Questo il titolo “El Kaabi vince alla morte mentre i greci vincono la Conference League”. La BBC titola: “L’Olympiacos batte la Fiorentina e vince l’Europa Conference League”. Infine il sito di Sky Sports UK titola così: “El Kaabi regala all’Olympiacos la storica vittoria dell’Europa Conference League sulla Fiorentina ai supplementari”. Lo riporta Tmw