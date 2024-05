La Fiorentina è la prima formazione a perdere due finali europee consecutive dal 2014. L’ultima squadra era stata il Benfica in Europa League

Finale di Conference League ancora amara per la Fiorentina, che ad Atene viene superata 1-0 dopo i tempi supplementari dall’Olympiacos: per i greci e la Grecia del calcio è il primo trofeo internazionale della storia. Finale dalle poche emozioni nei 120′, poi ai supplementari al 116′ El Kaabi beffa di testa Terracciano e regala il trofeo all’Olympiacos. Ennesima delusione per Italiano e i suoi calciatori, alla terza finale persa in due anni.

La Fiorentina è la prima formazione a perdere due finali in due stagioni consecutive nelle principali competizioni europee a partire dal Benfica nel 2013 e 2014 (entrambe in Europa League in quel caso), secondo i dati riportati da Opta. Lo riporta Tmw

Il tabellino della gara:

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega (1′ 1°ts Quini); Hezze, Iborra; Podence (1′ 2°ts Masouras), Chiquinho (32′ st Horta), Fortounis (28′ st Jovetic); El Kaabi (17′ 2°ts El Arabi). A disp.: Paschalakis, Papadoudis, Alexandropoulos, Carvalho, Richards, Apostolopoulos, Ntoi. All.: Mendilibar

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (1′ 2°ts Ranieri); Mandragora, Arthur (29′ st Duncan); Nico Gonzalez (1′ 2°ts Beltran), Bonaventura (37′ st Barak), Kouamé (37′ st Ikone); Belotti (14′ st Nzola). A disp.: Christensen, Lopez, Infantino, Faraoni, Kayode, Parisi. All.: Italiano

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 11′ 2°ts El Kaabi (O)

Ammoniti: Podence (O), Martinez Quarta (F), Kouamé (F), Jovetic (O), Paschalakis (O), Biraghi (F), El Kaabi (O)