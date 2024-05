Italiano: “Troppe occasioni sprecate. Parlerò con Commisso e vediamo che futuro avrà la Fiorentina”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Olympiakos in finale di Conference League, queste le sue parole:

“Abbiamo avuto più palle gol oggi rispetto a quelle contro il West Ham, abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo stati concreti, loro sono stati bravi, c’è un fallo su Milenkovic, c’è questo dubbio. Potevamo fare di più nei tempi supplementari, dovevamo isolare di più Ikonè e Beltran. In Europa non è semplice, nessuno ci ha mai dominato, potevamo alzarla noi la coppa. Potevamo fare gol in 3/4 situazioni, arrivate in 3 finali, sono percorsi difficili. Nell’ultima gara concretezza e qualità non devono mai mancare, Terracciano è stato bravo, potevamo fare 2 gol nel primo tempo, potevamo pareggiare con Ikonè dopo il gol subito, purtroppo hai palle gol e non segni, recrimini il fatto che non sei stato concreto.

Capisco la rabbia dei tifosi, è uguale alla nostra. Ci credevamo, eravamo convinti di poter fare bene. C’è grande amarezza e delusione, non ci sono altre parole. Ti sale quando concedi tanti gol, giochi alla pari, forse anche meglio. Se ti sovrastano e giocano meglio chapeau. In tre finali potevamo vincerle tutte, non siamo mai stati dominati, questa squadra ha grandi basi con giovani forti, in futuro va capito dove migliorare. La Fiorentina può fare tanta strada in Italia e in Europa, dispiacere enorme. Ho parlato con il presidente, nei prossimi giorni ci incontreremo e vedremo quale sarà il mio futuro e quello della Fiorentina, capire che crescita può avere questa squadra.”

SGOMENTO E ZERO PAROLE DOPO IL FISCHIO FINALE