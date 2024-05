Sale la febbre per la finale tra Fiorentina e Olympiacos. Viola Park sold out, venduti 28 mila biglietti al Franchi

Sale la febbre a Firenze per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, che andrà in scena questo mercoledì ad Atene. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i tifosi viola stanno mostrando tutta la loro passione: infatti, sono circa 9500 le persone pronte a mettersi in marcia verso Atene da lunedì. Una cifra certamente notevole, ma non è tutto. La Fiorentina ha infatti promosso delle alternative per seguire la finale, mettendo a disposizione i maxischermi allo stadio Artemio Franchi e al Viola Park. Partendo dal Franchi, sono già oltre 28 mila i biglietti venduti, con il sold out è sempre più vicino. I 2000 tagliandi disponibili per il Viola Park, invece, sono esauriti in un paio di giorni, confermando così tutto l’entusiasmo del popolo viola per la seconda finale europea consecutiva. L’augurio è che l’epilogo possa essere diverso di quello amaro di Praga 2023.

