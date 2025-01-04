Dalla Grecia: Kouamè è finito sulla lista degli obiettivi dell'Olympiacos
I greci sono interessati a Kouamè
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2025 09:41
Come riportato dall’emittente greca BWIN Sport FM, l’Olympiacos ha aggiunto il nome di Christian Kouamè alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto degli esterni offensivi. L’attaccante della Fiorentina piace ai biancorossi, così come Almiron, Vargas e Kahvetsi.
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