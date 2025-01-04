Labaro Viola

Dalla Grecia: Kouamè è finito sulla lista degli obiettivi dell'Olympiacos

I greci sono interessati a Kouamè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2025 09:41
Dalla Grecia: Kouamè è finito sulla lista degli obiettivi dell'Olympiacos - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Olympiacos
Kouame
Condividi

Come riportato dall’emittente greca BWIN Sport FM, l’Olympiacos ha aggiunto il nome di Christian Kouamè alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto degli esterni offensivi. L’attaccante della Fiorentina piace ai biancorossi, così come Almiron, Vargas e Kahvetsi.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-quarta-al-river-e-fatta-alla-fiorentina-7-milioni-accordo-raggiunto-nella-notte/283305/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok