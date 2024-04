Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio

Arrivano gli aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina è scesa in campo per la rifinitura in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Come riportato da Radio Bruno, Vincenzo Italiano vuole cercare di mettere in campo Arthur, Bonaventura e Nico perchè sono fondamentali per lo scacchiere tattico e con tutti e 3 in campo è un’altra Fiorentina. Bonaventura dovrebbe tornare titolare e ce lo immaginiamo nel centrocampo a 2 per l’importanza di Beltran nel ruolo di trequartista. C’è più ottimismo per Nico rispetto ad Arthur perchè il brasiliano ha ancora acciacchi e non sembra attraversare un periodo di forma. Ballottaggio quindi con Mandragora.

Probabile formazione: Terracciano, Kayode, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Arthur, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.

