Nazione: "Arthur vuole la Fiorentina ma affare slegato da Nico. Il problema è il maxi ingaggio"

L'asse Firenze-Torino è sempre più caldo

L'asse Firenze-Torino si scalda sempre di più, dopo i numerosi affare degli ultimi anni, ultimo fra tutti Moise Kean. I bianconeri, vogliono Nico. I dirigenti viola invece sarebbero interessati a riportare Arthur a Firenze, e il brasiliano stesso vorrebbe tornare in Toscana. Il problema è il suo ingaggio pesante che frena l'affare, ma il tutto sarebbe slegato da Nico Gonzalez. Oltre all'ex Gremio Pradè valuta anche Bove e Pobega, giocatori che interessano da diverse settimane e che andrebbero a rinforzare un reparto ancora troppo sguarnito per Palladino. Lo scrive La Nazione.