Arthur: “Miglior momento della mia carriera. Futuro? Vedremo. Giocatore più forte? Nico”

Arthur ha così parlato ai microfoni del media spagnolo Relevo: “Mi sento molto bene. È il momento più bello della mia carriera. Fisicamente è stata la stagione in cui ho giocato più minuti in tutti questi anni. Anche con molta più esperienza dopo aver giocato in diversi campionati e squadre. È un mix di tutto, anche mentale, maturità, mi sento in un ottimo momento. È importante avere continuità e giocare, perché acquisisci fiducia. È una cosa che, quando ho scelto la Fiorentina, era uno dei miei obiettivi. Il problema era sempre fisico. A volte giochiamo tre volte a settimana, ma se ti senti bene, acquisisci sicurezza e giochi tanti minuti.

Arrivo alla Fiorentina? Prima mi ha chiamato il mio agente, Federico Pastorello. Mi ha chiesto se potevo fissare un incontro con Burdisso ed è venuto a Torino a cenare con noi. Mi raccontò della Fiorentina e che l’allenatore, Vincenzo Italiano, mi voleva lì. Mi ha presentato il progetto e durante la cena mi ha fatto parlare con l’allenatore, abbiamo parlato e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto che andassi alla Fiorentina. Sono passati alcuni giorni e ho iniziato a guardare le partite della Fiorentina, ho visto come giocavano e mi è piaciuto molto il modo in cui l’allenatore intende il calcio, si adattava al mio stile di gioco. E, dopo tre o quattro giorni, mi ha chiamato di nuovo e mi ha spiegato cosa pensava che potessi fare nella squadra. Lo amavo. Dopo quel discorso mi sono convinto di andare alla Fiorentina e così è stato. A volte capita che un direttore ti voglia ma l’allenatore no. Sono cose che succedono. Fin dal primo giorno la Fiorentina mi ha dimostrato che era una squadra molto seria, che tutti lavoravano nella stessa direzione, questo per me è stato molto importante. Conoscevo poco la Fiorentina, non sapevo come funzionasse e la prima sensazione che ho avuto è stata molto buona, di una società molto seria, organizzata, ordinata. Il trattamento che ho ricevuto è stato molto rispettoso. Parlai con Arthur Cabral, Igor e Dodô. Dodô è ancora qui. Ho chiamato prima Arthur e gli ho chiesto di non dire niente agli altri. E così con gli altri. Volevo sapere se era il caso di vedere cosa mi dicevano e mi hanno detto tutti e tre la stessa cosa. Quando sono arrivato ho visto che era un club molto serio, con il Viola Park che è incredibile.

Mi sono sentito di nuovo un calciatore. Come ho detto, penso che sia il momento più bello della mia carriera. Da quando ho lasciato il Gremio, oggi mi trovo nel momento migliore. Non mi sono perso una partita, sono stato sempre a disposizione ed è la cosa più importante per un calciatore. Credo di essere migliorato tecnicamente, capisco meglio il calcio, sia in fase difensiva che offensiva, facendo gol e dando assist. È il momento più bello, senza dubbio. Il calcio italiano mi ha fatto crescere tatticamente. È più organizzato rispetto allo spagnolo e alla Premier, è un calcio più di contatto fisico, ho dovuto imparare molto in fase difensiva. Il campionato italiano ha ottime squadre, è un calcio diverso, è un campionato molto difficile. Giocatore più forte? Nico González, non scherzo. Non lo conoscevo molto bene e quando l’ho visto giocare… puff, è bravissimo, sta facendo una stagione incredibile. Tifosi più caldi direi Fiorentina e Liverpool. Forse i tifosi della Fiorentina un po’ di più. Sono un po’ pazzi. Per strada, in città… si respira calcio, la gente impazzisce per la Fiorentina. Sono rimasto sorpreso, non mi aspettavo così tanto affetto. Sarebbe qualcosa di molto bello se vincessimo la finale. Si vede che la gente ha voglia di vincere, ne ha bisogno la città, ne ha bisogno la Fiorentina. Non vincono un titolo da molto tempo, la scorsa stagione hanno perso due finali, è stato difficile.

Futuro? Vedremo. Il Bologna quest’anno ha giocato molto bene, è molto preparato Motta, con possesso palla, palla corta, gioco tecnico. Penso sia una delle mie qualità, la migliore che ho l’impostazione e il possesso palla. Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no”.