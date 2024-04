Tuttosport: “La Fiorentina ha già comunicato che non riscatterà Arthur. Da capire il suo futuro”

Arthur, il regista brasiliano tornerà certamente alla Continassa dopo la fine dell’esperienza alla Fiorentina, che ha già comunicato ai bianconeri e all’agente Pastorello la decisione di non voler esercitare il diritto di riscatto. Troppi i 20 milioni pattuiti l’estate scorsa insieme a uno stipendio (5 milioni) decisamente oneroso per i gigliati. Da capire se nei prossimi mesi le parti possano dialogare per cercare un’intesa su basi diverse o se Giuntoli dovrà trovare all’ex Barça un’altra sistemazione. Lo scrive Tuttosport.

