TMW: “Arthur vuole tornare alla Fiorentina, sta spingendo con i suoi agenti per convincere la Fiorentina”

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, ci sono stati contatti diretti tra la Fiorentina e l'agente Federico Pastorello. Oggetto della chiacchierata soprattutto la situazione del portiere...

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, ci sono stati contatti diretti tra la Fiorentina e l'agente Federico Pastorello. Oggetto della chiacchierata soprattutto la situazione del portiere Pietro Terracciano, che ha ribadito alla società toscana la sua intenzione di rimanere per giocarsi un posto anche al netto dell'arrivo di un profilo come quello di De Gea, ma l'occasione è stata buona per approfondire e riportare in essere discorsi su un altro suo assistito, il brasiliano Arthur che nella scorsa stagione ha giocato proprio a Firenze, in prestito dalla Juventus.

Lo stesso Arthur ha molta voglia di tornare ad essere un giocatore della Fiorentina: d'altronde lo scorso anno è stato il migliore tra gli ultimi, complicati vissuti dal centrocampista brasiliano classe '96, che ha ritrovato a Firenze la continuità di impiego, la titolarità fissa e soprattutto una certa serenità personale a seguito di periodi invece estremamente difficili. Il brasiliano spinge con i suoi rappresentanti per convincere la Fiorentina, al momento però non si è andati oltre al semplice pour parler.

Di mezzo, d'altronde, ci sono anche le idee tattiche del nuovo allenatore Palladino e le discussioni con la Juventus per la questione Gonzalez. Arthur è tornato ad essere un giocatore della Juventus da giugno, quando la Fiorentina ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto da circa 20 milioni di euro in proprio favore. Per il brasiliano altri due anni di contratto con la Vecchia Signora. Lo scrive Tuttomercatoweb

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