Dal Brasile rivelano: "Il Corinthians sta studiando un'offerta per riportare Arthur in patria"

Il centrocampista brasiliano Arthur, la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, potrebbe far presto ritorno in patria

Dopo una stagione fatta di alti e bassi con la maglia della Fiorentina, il centrocampista brasiliano Arthur ha fatto ritorno alla Juventus, squadra che ne detiene il cartellino. La società gigliata ha deciso di non riscattare l'ex Barcellona, che è quindi rientrato a Torino. Tuttavia, Arthur resterà per poco tempo nel capoluogo piemontese, visto che Thiago Motta e la Juventus lo hanno messo ai margini del proprio progetto. Per questo motivo, secondo il media brasiliano Goal, il Corinthians starebbe preparando un'offerta per poter convincere il giocatore a tornare in patria dopo anni a giro per i club europei. Dal canto suo, Arthur sembrerebbe predisposto ad accettare il rientro in Brasile. Ciò che è certo è che il centrocampista lascerà la Juventus.

IL RETROSCENA SU ZANIOLO

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