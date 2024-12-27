Tuttosport riporta: "Arthur potrebbe ripartire a gennaio dal Betis Siviglia, nono in Liga"

Arthur potrebbe ripartire dal campionato spagnolo dove ha già militato con il Barcellona

Secondo Tuttosport, l'ex centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur, dopo aver lasciato Firenze e aver vissuto una prima parte di stagione da separato in casa a Torino, sarebbe vicino ad abbracciare una nuova avventura. Infatti, il giocatore potrebbe ripartire dal Betis Siviglia in Liga. Il club andaluso avrebbe già avviato i contatti con lui per un prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Nei giorni passati anche il Girona, il Villareal e il Valencia si erano messi per il giocatore la cui partenza pare certa e l'esperienza in bianconero ormai conclusa.

https://www.labaroviola.com/sabatini-la-fiorentina-ha-lobbligo-di-comprare-a-gennaio-manca-un-centrocampista/282338/