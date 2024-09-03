Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri

La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'...

La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'ultimo della sessione di mercato appena conclusa è stato al centro delle voci in uscita.

LISTA A

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

LISTA B

10 YILDIZ

36 ANGHELE'

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA

SECONDA SCELTA PER ITALIANO, TERZA SCELTA PER PALLADINO. PARISI SNOBBATO DA TUTTI, LUI SI SFOGÒ AD EMPOLI…

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