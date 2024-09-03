Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri
La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'...
La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'ultimo della sessione di mercato appena conclusa è stato al centro delle voci in uscita.
LISTA A
1 PERIN
3 BREMER
4 GATTI
5 LOCATELLI
6 DANILO
7 CONCEICAO
8 KOOPMEINERS
9 VLAHOVIC
11 NICO GONZALEZ
14 MILIK
15 KALULU
16 MCKENNIE
17 ADZIC
18 ARTHUR
19 THURAM
21 FAGIOLI
22 WEAH
23 PINSOGLIO
26 DOUGLAS LUIZ
27 CAMBIASO
29 DI GREGORIO
32 CABAL
LISTA B
10 YILDIZ
36 ANGHELE'
37 SAVONA
38 DAFFARA
40 ROUHI
51 MBANGULA
SECONDA SCELTA PER ITALIANO, TERZA SCELTA PER PALLADINO. PARISI SNOBBATO DA TUTTI, LUI SI SFOGÒ AD EMPOLI…
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