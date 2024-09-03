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Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri

La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 14:45
Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista con i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Presenti anche gli ex viola Gonzalez e Arthur: quest'ultimo della sessione di mercato appena conclusa è stato al centro delle voci in uscita.

LISTA A
1 PERIN
3 BREMER
4 GATTI
5 LOCATELLI
6 DANILO
7 CONCEICAO
8 KOOPMEINERS
9 VLAHOVIC
11 NICO GONZALEZ
14 MILIK
15 KALULU
16 MCKENNIE
17 ADZIC
18 ARTHUR
19 THURAM
21 FAGIOLI
22 WEAH
23 PINSOGLIO
26 DOUGLAS LUIZ
27 CAMBIASO
29 DI GREGORIO
32 CABAL

LISTA B
10 YILDIZ
36 ANGHELE'
37 SAVONA
38 DAFFARA
40 ROUHI
51 MBANGULA

SECONDA SCELTA PER ITALIANO, TERZA SCELTA PER PALLADINO. PARISI SNOBBATO DA TUTTI, LUI SI SFOGÒ AD EMPOLI…

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